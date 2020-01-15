Форвард Динамо может быть дисквалифицирован на 4 года

Артем Беседин может получить дисквалификацию на 4 года / FootBoom

Артем Беседин может быть дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга, сообщает Футбол NEWS.

Это самая жесткая мера наказания от УЕФА. Напомним, нападающий Динамо провалил допинг-тест после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (3:4).

Ранее сообщалось, что европейская конфедерация рассмотрит это дело до 19 января и вынесет свой вердикт. Сам Беседин не полетел с командой на зимний сбор в Турцию.

В сезоне 2019/20 Беседин забил 8 голов и отдал 1 ассист за киевский клуб. Также стал автором спасительного гола для сборной Украины в матче отбора Евро-2020 против Сербии (2:2). Таким образом, футболист помог "сине-желтым" провести год без поражений.