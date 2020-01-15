Мерседес, Лада: тренер клуба УПЛ оригинально объяснил трансферную политику клуба

Егише Меликян оригинально объяснил трансферную политику Львова / ФК Львов

Егише Меликян оригинально рассказал о трансферной политике Львова. В частности, тренер объяснил, почему клуб делает ставку на футболистов из Бразилии

"Чтобы объяснить, почему бразильцы, я приведу вам такой пример. Есть машина Мерседес. Если за ней хорошо ухаживать, то на рынке ее легче продать, чем Ладу, как бы хорошо ты за ней не ухаживал", - сказал Меликян в эфире программы Футбольный формат.

Он заявил, что бразильцы - это и есть Мерседес.

"Бразильцы в футболе - это и есть Мерседес. Они родились с мячом, это их. Они – хороший материал, если с ними работать, у них есть генетические качества, которые нужно шлифовать, им надо помогать прогрессировать. Благодаря этому мы можем улучшить финансовое положение клуба", - добавил тренер.

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Львов завершил первую часть сезона 2019/20 на 10 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков. До зоны вылета,где сейчас находятся Карпаты, "львов" отделяет 4 пункта. Напомним, в нынешней кампании из высшего дивизиона вылетает всего 1 команда, а на ее место придет трое представителей Первой лиги в связи с расширением лиги.