  1. Главная
  3. Спорт

Скандальный рэпер вызвал на бой призера Олимпийских игр-2004

15 января 2020, 22:10

Известный российский рэпер Гуф хочет сразится с депутатом Госдумы Дмитрием Носовым.

Рэпер Гуф
Гуф вызвал на бой Носова / Instagram

Знаменитый рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вызвал на бой дзюдоиста и бронзового призера Олимпийских игр-2004 в Афинах Дмитрия Носова.

"Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос - у Слима, меня, моей жены, жены Слима, невесты, у Сэма есть вопросы. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат", - сказал Гуф в своей Инстаграм-сторис.

Рэпер добавил, что депутат лишил его будущего.

"Вы меня задолбали все. Я себе флаг России набил, знак Аэрофлота, гранату, пистолет - вам ничего это не говорит, что я не мусорской? Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешел. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты захотел лишить меня всего будущего", - заявил Долматов.

Читайте также"Хабиб повел себя, как баба": Макгрегор вспомнил стычку на парковке

Гуф заявил, что из-за Носова у него разрушилась семья.

"Дмитрий Носов, это я тебе говорю - Леша Долматов - я тебя жду. И ты меня найди сам. Понял меня, слышишь? Депутат ты, не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась", - сказал рэпер.

Конфликт начался еще в 2015 году. Тогда Гуф вместе с другим рэпером Слимом был задержан в аэропорту Красноярска. В крови артистов были найдены следы кокаина и марихуаны. Инициатором задержания стало движение Антидилер, которую возглавляет Носов.

Гуф начал свою музыкальную карьеру в 1998 году и был популярен в "нулевых" наряду с такими исполнителями, как Баста, группой АК-47 и другими.

Алексей Долматов Дмитрий Носов
Сейчас вы просматриваете новость «Скандальный рэпер вызвал на бой призера Олимпийских игр-2004». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:26
"Ухандохали экономику": в Сеть слили вторую часть скандального разговора Гончарука с министрами
22:16
В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука
22:10
Скандальный рэпер вызвал на бой призера Олимпийских игр-2004
21:53
Помощь при родах: какие медуслуги в Украине останутся бесплатными
21:44
"Эти числа вообще реальны": Серроне - о своем гонораре за бой с Макгрегором
21:24
"Без живой демократии": в Украине прошлись по отставке правительства РФ
21:21
Нега и соблазн: в Сеть выложили подборку шикарных эротических фото 18+ Фото
21:20
Гончарук после скандальной видеозаписи не пришел на заседание фракции Слуга народа
21:13
Мерседес, Лада: тренер клуба УПЛ оригинально объяснил трансферную политику клуба
20:59
"В наряды вместе выходили": свидетель заявил об алиби Дугарь по делу Шеремета
20:53
Киву поймали в зале Рады за просмотром интимных фото девушки Видео
20:38
Нурмагомедов - Фергюсон: американец потренировался на пляже
20:31
Россия нанесла жуткие авиаудары по Сирии, много погибших - ужасные фото 18+
20:25
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
20:21
Премьер Гончарук подал в отставку - СМИ
20:07
"Хабиб повел себя, как баба": Макгрегор вспомнил стычку на парковке
20:04
Депутат от Слуги народа потребовал отставки Гончарука
20:02
"Ковыряется в носу и жрет собственные козявки": нардепа засекли за мерзким занятием
20:00
Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос Фото
19:43
Король обнала и миллионер-коррупционер: что известно о будущем премьере РФ
19:39
Макгрегор - Серроне: поединок уже бьет рекорды
19:37
В МВД не нашли приказ о награждении Черновол автоматом
19:36
Кадыров покинул пост главы Чечни
19:27
"Считает Зеленского идиотом?": в Сети обсуждают скандальную запись с откровениями Гончарука
19:11
Диетолог раскрыла важный факт о растительном масле Видео
19:10
Моуриньо ослабил соперника Шахтера
19:09
Играет с Путиным в хоккей, крутит миллионами: Михаил Мишустин – кто он Видео
18:44
"Профессионально и эффективно": в посольстве США оценили реакцию Зеленского на авиакатастрофу
18:40
Малиновский отдал шикарный ассист в матче Кубка Италии Видео
18:32
Путин подписал указ об отставке правительства
18:30
Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине - СМИ
18:23
Путин выбрал себе нового премьер-министра России
18:18
Как сохранить хорошие отношения: Комаровский раскрыл секрет
18:15
Эксперт оценил, как убийство США генерала Сулеймани повлияет на мир
18:07
Форвард Динамо может быть дисквалифицирован на 4 года
17:59
В Киеве отменили лекцию эксперта из РФ, назвавшего Революцию достоинства "жидомайданом" Фото
17:50
В Испании полыхает аэропорт, все рейсы остановлены: первые подробности - видео Фото Видео
17:43
"Отака скотина": Полякову привезли к Януковичу для интима
17:37
УЕФА представил команду 2019 года - Роналду, Месси, 5 игроков Ливерпуля
17:21
В России рубль отреагировал падением на отставку правительства
17:14
"Без комплексов, походка кошки, грация картошки: Бузова в извращенной позе завела сеть
17:08
"Хабиб просто зверь": Серроне расхвалил россиянина перед боем с Макгрегором
17:00
"Укрепить права": Запад выступил против законопроекта о децентрализации Украины
16:41
"Пол помыла?": Ницой распекла чиновницу Минкульта из-за шокирующей зарплаты
16:40
Реал подпишет соперника сборной Украины, трансфер согласован - журналист
16:21
Новый отвод войск и тишина: Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе Видео
16:08
Я мастурбирую семь раз в день перед боем с Уайлдером - Фьюри
16:00
Сваты 7 сезон: Федор Добронравов назвал дату выхода сериала
15:48
"Не все получилось": правительство России уходит в отставку
15:42
Эксперт оценил новые планы Путина по "потрошению" российской Конституции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять