Скандальный рэпер вызвал на бой призера Олимпийских игр-2004

Гуф вызвал на бой Носова / Instagram

Знаменитый рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вызвал на бой дзюдоиста и бронзового призера Олимпийских игр-2004 в Афинах Дмитрия Носова.

"Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос - у Слима, меня, моей жены, жены Слима, невесты, у Сэма есть вопросы. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат", - сказал Гуф в своей Инстаграм-сторис.

Рэпер добавил, что депутат лишил его будущего.

"Вы меня задолбали все. Я себе флаг России набил, знак Аэрофлота, гранату, пистолет - вам ничего это не говорит, что я не мусорской? Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешел. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты захотел лишить меня всего будущего", - заявил Долматов.

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Гуф заявил, что из-за Носова у него разрушилась семья.

"Дмитрий Носов, это я тебе говорю - Леша Долматов - я тебя жду. И ты меня найди сам. Понял меня, слышишь? Депутат ты, не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась", - сказал рэпер.

Конфликт начался еще в 2015 году. Тогда Гуф вместе с другим рэпером Слимом был задержан в аэропорту Красноярска. В крови артистов были найдены следы кокаина и марихуаны. Инициатором задержания стало движение Антидилер, которую возглавляет Носов.

Гуф начал свою музыкальную карьеру в 1998 году и был популярен в "нулевых" наряду с такими исполнителями, как Баста, группой АК-47 и другими.