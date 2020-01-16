  1. Главная
  3. Спорт

Бавария предложила крупную сумму за звезду Шахтера - "горняки" хотят больше

16 января 2020, 13:43

Мюнхенская Бавария пытается подписать латераля Шахтера Додо, однако дончане требуют больше.

Додо
Додо может перейти в Баварию / ФК Шахтер

Мюнхенская Бавария сделала внушительное трансферное предложение донецкому Шахтеру за фуллбека Додо.

По информации goal.com, мюнхенцы предложили "горнякам" 25 млн евро, однако дончане хотят получить за своего футболиста 30 млн.

Ранее сообщалось, что "Рекордмайстер" проявляет интерес к другой звезде Шахтера - Тете. За него клуб готов был отдать 50 млн евро.

Додо перешел в Шахтер зимой 2018 года, а сезон 2018/19 провел на правах аренды в Витории Гимараэш, которую тогда возглавлял нынешний наставник "горняков" Луиш Каштру.

Шахтер завершил первую часть сезона 2019/20 на 1 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков. Динамо отстает на 14 пунктов. В Лиге чемпионов "горняки" заняли 3 место в группе С и вылетели в Лигу Европы, где их ждут матчи с Бенфикой.

Шахтер Бавария трансферы Додо
Сейчас вы просматриваете новость «Бавария предложила крупную сумму за звезду Шахтера - "горняки" хотят больше». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:49
Михаил Мишустин пишет песни Лепсу и сочиняет частушки: видео онлайн
13:43
Бавария предложила крупную сумму за звезду Шахтера - "горняки" хотят больше
13:39
Заказ России: Порошенко влез в скандал с пленками Гончарука
13:32
Макрон обвинил РФ в захвате Украины и захотел нового сближения с Путиным
13:30
"Летел спасать премьера": Юзик пытался "сбежать" от журналиста и угодил в скандал Видео
13:26
Дом 2 убивает: во время съемок умер участник Дом-2
13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников
13:18
"Мы сорвем крышу со сраной арены": Серроне - о бое с Макгрегором Видео
13:01
Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал
12:59
Пленки Гончарука: в УГО открестились от прослушки премьера
12:53
В Украине вступил в силу закон о реестре педофилов: что дальше
12:53
Макгрегор - Серроне: бойцы провели дуэль взглядов Видео
12:52
Тысячи их: в Москве побахвалились тем, сколько украинцев получили паспорта РФ
12:39
Рада одобрила закон о полном общем среднем образовании: что меняется
12:35
Серроне, Фьюри, Хабиб - Фергюсон: пресс-конференция Конора Макгрегора Видео
12:31
Молодой Папа 2 сезон: что было во второй серии Видео
12:24
"Губы, сиськи, шубы, киски": откровенное селфи приемной дочки Потапа взбудоражило сеть
12:22
"Люди где-то извне": СБУ займется скандальными пленками Гончарука
12:08
Раскрыт хитроумный план Трампа: Парнас рассказал, почему президент США не поехал в Польшу
11:52
"Пытаются исказить историю": в Европарламенте жестко осадили Путина
11:51
Рада дала "зеленый свет" легализации игорного бизнеса в Украине
11:42
Климатолог предупредила о "погодных ударах" в 2020-м Видео
11:30
"Кое-как сваяли": российский геолог предостерег от поездок по Крымскому мосту
11:30
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
11:28
На пленках Гончарука соратницу Маркаровой спутали с замом Богдана – журналист
11:25
"У*бище, ноги не раздвигает": Волочкова бесстыже засветила грудь
11:20
Двум членам Кабмина грозит отставка - эксперт
11:20
Что показали чайные беседы Гончарука мнение
11:07
Дом Дракона: появилась дата выхода продолжения Игры престолов
11:01
В Днепре 19-летний парень публично свел счеты с жизнью - фото 18+
11:00
Журналист спрогнозировал, как слитые записи повлияют на позиции Гончарука
10:57
"Чудесные нарезки": в Слуге народа оценили скандал с пленками Гончарука
10:53
iPhone 12: аналитики раскрыли секреты новинки Apple Видео
10:45
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
10:43
Операция "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка Медведева мнение
10:42
Стало известно, почему Кадыров покинул пост главы Чечни
10:40
Как кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг Зеленского мнение
10:30
"Профан" в экономике": Гончарук ответил на скандал с прослушкой Видео
10:27
В России слили компромат на потенциального сменщика Медведева
10:26
Ксения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова
10:19
СМИ узнали о встрече Зеленского и Гончарука: президент отреагировал на слитые пленки
10:14
Суд лишил детей Гайдара прав: подробности скандала
10:01
"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в Миротворец
10:00
Оливье для Зеленского: в Сеть слили третью часть скандальных пленок Гончарука Видео
09:57
Большая битва за пост премьера уже началась мнение
09:53
Разборки в Николаеве переросли в стрельбу: есть пострадавшие - фото
09:45
Гороскоп на 16 января всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
09:30
В апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на весну
09:15
Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине
08:55
Секс и марихуана: Милованов рассказал о своих слабостях
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять