Бавария предложила крупную сумму за звезду Шахтера - "горняки" хотят больше

Додо может перейти в Баварию / ФК Шахтер

Мюнхенская Бавария сделала внушительное трансферное предложение донецкому Шахтеру за фуллбека Додо.

По информации goal.com, мюнхенцы предложили "горнякам" 25 млн евро, однако дончане хотят получить за своего футболиста 30 млн.

Ранее сообщалось, что "Рекордмайстер" проявляет интерес к другой звезде Шахтера - Тете. За него клуб готов был отдать 50 млн евро.

Додо перешел в Шахтер зимой 2018 года, а сезон 2018/19 провел на правах аренды в Витории Гимараэш, которую тогда возглавлял нынешний наставник "горняков" Луиш Каштру.

Шахтер завершил первую часть сезона 2019/20 на 1 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков. Динамо отстает на 14 пунктов. В Лиге чемпионов "горняки" заняли 3 место в группе С и вылетели в Лигу Европы, где их ждут матчи с Бенфикой.