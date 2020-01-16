УЕФА готовит изменения в Лиге чемпионов

УЕФА может ввести 4 дополнительных матча в Лиге чемпионов / ФК ПСЖ

УЕФА может внести 4 дополнительных матча в Лиге чемпионов, сообщает британское издание The Times.

Однако неизвестно, будет ли это расширение касаться группового этапа, или же будет введен еще один квалификационный раунд. Также отмечается, что нововведение навредит чемпионату Англии.

Сейчас в Лиге чемпионов выступает 32 команды. Турнир делится на групповой этап и плей-офф. Также у него 4 квалификационных раунда. Представители Англии, Испании, Италии и Германии получают по 4 прямых путевки в групповой раунд. Франция и Россия (вскоре Португалия) делегируют 2 команды в групповой этап, бронзовый призер участвует в квалификации.

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Украина сейчас имеет одну прямую путевку в групповой этап, тогда как вторая команда начинает с третьего квалификационного раунда.