Звезда Шахтера может перейти в Арсенал

Николай Матвиенко может перейти в Арсенал / ФК Шахтер

Лондонский Арсенал заинтересовался в услугах украинского защитника Николая Матвиенко.

По информации Sport Arena, посредниками в переходе должны стать бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук и известный испанский агент Артуро Каналес. Вскоре они встретятся с руководством Шахтера, чтобы обговорить возможный переход футболиста.

Контракт Матвиенко с "горняками" действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко.

Сейчас Шахтер проводит зимние сборы в Турции и готовится к 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет против лиссабонской Бенфики.