Усик проведет бой с Чисорой, а затем с Джошуа - промоутер украинца

Александр Усик проведет бой с Чисорой, затем - с Джошуа / TV.ua

Александр Красюк рассказал о планах Александра Усика на следующие бои. По словам промоутера, украинец, скорее всего, сначала сразиться с Дереком Чисорой, а затем - с Энтони Джошуа.

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, что это будет Чисора, но точно сказать не могу. Скорее всего, это будет так - сначала Чисора, а затем Джошуа", - сказал Красюк YouTube-каналу IFL TV.

Ранее со-промоутер украинца Эдди Хирн сообщал, что предварительная дата поединка с Чисорой - 28 марта в Лондоне. Также была информация, что Джошуа может передать пояс по версии WBO Усику, так как они находятся в промоутерской компании Matchroom.

Напомним, 22 февраля состоится реванш за пояс по версии WBC Уайлдер - Фьюри. В 2018 году бойцы не выявили победителя.