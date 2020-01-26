"Страна-агрессор": в Украине ответили на фейк о совместном с РФ чемпионате Европы

В Украине ответили на российский фейк / joinfo.ua

В Украине прокомментировали информацию о якобы проведении переговоров с Россией о совместных спортивных чемпионатах.

В частности, в Министерстве культуры, молодежи и спорта заявили о том, что сообщение российской стороны о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не соответствует действительности.

"От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации. Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

В министерстве подчеркнули, что проведение совместных мероприятий со страной-агрессором является неприемлемым.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Украиной.