"С Украиной обсуждали": Москва предложила Киеву совместно провести чемпионат Европы

Сергей Шишкарев / Скриншот

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил о том, что Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

По его словам, переговоры о совместной заявке Москвы и Киева уже ведутся.

"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", - подчеркнул он на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола в Стокгольме.

Российский спортивный чиновник обратил внимание на то, что EHF при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам, пишет ТАСС.

"Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной", - добавил Шишкарев.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Украиной.