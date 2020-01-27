Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА / ТАСС

Алексей и Василий Березуцкие стали заместителями генерального директора ЦСКА Романа Бабаева по спортивным вопросам, сообщает официальный сайт "армейцев".

Василий Березуцкий не скрывает радости от возвращения в клуб, где он с братом провел практически всю карьеру.

"Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления", - сказал Василий.

Он также рассказал о ближайших планах после назначения на должность.

"29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии", - добавил Березуцкий.

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Братья Березуцкие начинали свои карьеры в Торпедо-ЗИЛ, а затем перешли в ЦСКА. Алексей стал игроком "армейцев" в 2001 году, Василий - в 2002. Оба завершили карьеру в 2018 году. Вместе с ЦСКА защитники выиграли Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.