Нашла выход: чемпионку мира благодаря сексу оправдали за допинг

Лоренс Венсан-Лапуант / instagram.com/laurence_vincentlapointe/

Известную спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант - 11-кратную чемпионку мира в гонках на каноэ - компетентные органы признали невиновной в допинг-скандале.

До этого у 27-летней спортсменки в крови было обнаружено запрещенное вещество - лигандрол. По словам Венсан-Лапуант, допинг попал в ее организм после того, как она занялась сексом с бывшим парнем (и вытекающего из этого интенсивного обмена телесными жидкостями).

В конечном итоге, компетентные органы приняли во внимание показания спортсменки. Ей разрешили возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Верона Ван де Лер, бывшая вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике, ушла из спорта и сделала карьеру в порно.