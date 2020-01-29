Триллер и гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан - Торино

Милан - Торино: видео голов и обзор матча / ФК Милан

Матч Милан - Торино стал настоящим украшением 1/4 финала Кубка Италии. "Россонери" в невероятном стиле добыли победу в экстратаймах и вышли в полуфинал.

Перед стартовым свистком на Сан-Сиро почтили память погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Экс-игрок Лос-Анджелес Лейкерс был яростным фанатом "россонери".

В первом тайме хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. Анте Ребич прострелил на Джакомо Бонавентуру, и тот поразил ворота "быков". На 34-й минуте защитник Торино Бремер выскочил один на один с Джанлуиджи Доннаруммой и установил равенство на табло.

Во втором тайме Милан вынужден был отыгрываться. На 71-й минуте Бремер оформил дубль ударом головой после навеса Олы Айны. "Россонери" увеличили давление на ворота Сальваторе Сиригу, и на 90+1 Хакан Чалханоглу блестящим ударом сравнял счет. После этого две хорошие возможности поставить точку в матче упустил Златан Ибрагимович, и игра перешла в экстратаймы.

Уже во втором дополнительном тайме Чалханоглу оформил дубль и вывел хозяев вперед, а спустя две минуты свой гол забил и Златан Ибрагимович. Швед завершил комбинацию ударом сходу. В итоге, Милан в потрясающем поединке одержал победу над Торино со счетом 4:2 и прошел дальше по турнирной сетке.

В полуфинале подопечных Стефано Пиоли ожидает туринский Ювентус, который одолел Рому (3:1).

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