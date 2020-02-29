Этап Кубка мира по биатлону оказался под угрозой срыва из-за опасной хвори

Этап Кабка мира по биатлону может не состоятся / Reuters

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место оказался под угрозой срыва из-за жуткого коронавируса.

По информации источника Nordic Magazine, в городе уже госпитализирован мужчина с симптомами смертельного заболевания, однако диагноз пока не подтвержден.

Он недавно вернулся из Италии, где от вируса погибло уже более 20 человек. Мэр Нове-Место Михал Шмарда сообщил, что окончательное решение о проведении этапа Кубка мира будет принято в начале следующей недели.

Сообщается, что чешский этап запланирован на 5-8 марта.

Коронавирус в мире

Коронавирус начал распространяться из Китая. Вирус уже пришел в Европу - Италия стала четвертым крупнейшим в мире очагом заболевания.

Также сегодня стало известно, что коронавирус подхватил Папа Римский Франциск. Папа и его помощники были помещены на карантин и получили медицинскую помощь около Санта-Марты, отеля Ватикан, где он живет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Папа Римский отказывается от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания еще со среды, 26 февраля.

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро субботы, 29 февраля, от уханьского вируса умерли 2920 человек, при этом случаев выздоровления зафиксировано 39445. Также стало известно, что всего за время распространения болезни официально подтвердили 85179 заражений.