Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легенды футбола

Футболист скончался в ноябре прошлого года / Reuters

Адвокат Диего Марадоны рассказал о том, что стало причиной смерти легендарного аргентинца в ноябре прошлого года. Во все он винит медиков.

По словам адвоката, один из лучших игроков в истории футбола скончался из-за неправильного лечения.

"Врачи допустили многие ошибки. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Я сообщил всем о состоянии Диего, однако после смерти выяснилось, что в его теле накопилось очень много воды", - приводит слова Матиаса Морлы Fox Sports.

Также он отметил, что решение семьи лечить Диего дома было безумным, а медики настаивали на том, чтобы оставить его в клинике.

Читайте такжеПоявились неожиданные подробности смерти Марадоны"16 ноября, накануне его смерти, я заметил очень странный голос Марадоны. Он был слишком высоким, как у робота. Его дочери Далма и Джаннина бросили его умирать", — заявил Морла.

Напомним, легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии после сердечного приступа. До этого в начале ноября Диего попал в больницу после 60-летия, ему провели операцию на мозге.