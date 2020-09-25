Бавария одолела с минимальным счетом Севилью и выиграла Суперкубок УЕФА

Активнее начали матч мюнхенцы, но особых дивидендов им это не принесло. Более того, уже на 11-й минуте защитник Баварии Алаба сбил Ракитича в штрафной площадке. Судья назначил пенальи. Удар Окампоса - Нойер бессилен. Счет - 0:1.

Бавария побежала отыгрываться. Сначала Мюллер протащил мяч и отпасовал на Павара. Удар в касание - мяч пролетел рядом со штангой.

Затем Левандовски избежал попадания в офсайд и вырвался на свидание с Буну, через которого попытался перебросить мяч, но пустил его прямо в руки голкиперу Севильи.

И на 34-й минуте мюнхенцы добились своего. Мюллер забросил мяч в штрафную на Левандовски. Тот скинул под удар Леону Горецка - счет 1:1

Во втором тайме команды продолжали обмениваться острыми моментами.

Де Йонг пробил в касание после прострела Эскудеро - но вратарь Баварии Нойер перевел мяч на угловой.

Затем Левандовски, казалось бы, ловко не попал в офсайд, после чего обыгрался с Мюллером и спокойно отправил мяч в ворота Севильи. Но именно что казалось. Судья просмотрел момент через систему VAR и таки зафиксировал офсайд у форварда Баварии. Гол, естественно, был отменен.

Несмотря на шквал атак и со стороны Баварии, и со стороны Севильи, основное время так и завершилось ничейным счетом.

И лишь на 104-й минуте вратарь Севильи Буну отбил мяч перед собой после удара Алабы. Но Мартинес оказался первым на добивании и сделал счет 2:1.