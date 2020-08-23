Бавария победила ПСЖ и выиграла Лигу Чемпионов

ПСЖ - Бавария / Reuters

Финальный матч скукоженного из-за пандемии сезона самого престижного еврокубка - Лиги Чемпионов - прошел на поле лиссабонского стадиона"Эштадиу Да Луж". Матерый еврокубковый боец, мюнхенская Бавария (которая целых пять раз выигрывала этот турнир) играла против французского Пари Сен-Жермен (который в финале оказался впервые в истории).

На 17-й минуте Неймар выскочил на левый фланг штрафной, но не стал выдавать на пустые для Ди Марии, пробив с угла вратарской - Нойер был на месте.

В ответ на 31-й минуте форвард Баварии Левандовски исхитрился и пробил из-под двух соперников при подаче Киммиха с правого фланга. Но мяч пошел точно по центру ворот, где и стоял вратарь ПСЖ Навас.

Судьба матча решилась во втором тайме. На 59-й минуте Киммих отличной паузой перед подачей с правого угла штрафной сбил с толку защитников ПСЖ. Кереру пришлось держать Левандовски и Комана. Второй точно пробил головой по воротам - 0:1.

Парижане кинулись отыгрываться - но так и не преуспели.

Бавария в шестой раз выигрывает Лигу Чемпионов.