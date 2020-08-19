Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги Чемпионов

Лион - Бавария / Reuters

Во втором полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2019 / 2020 года гранд - мюнхенская Бавария - сошлась в битве с французским клубом Лион.

Именно французы первыми рванулись в атаку. На 4-й минуте Депай выбежал один на один, начал смещаться в правый угол штрафной, а потом пробил в ближний угол - но мимо. На 17-й минуте Экамби разобрался с тремя соперниками на правом фланге штрафной в контратаке, но в итоге только сотряс штангу.

И в ответной атаке Бавария на классе открыла счет. Киммих хорошо набросил на правый фланг на Гнабри, тот проломился к штрафной четко ударил в левый угол - 0:1.

На 33-й минуте Перишич с левого фланга кинжально простреливал во вратарскую, Левандовски пытался заехать в ворота вместе с мячом, но его чудом остановил вратарь Лиона Лопеш. Но вот от отскока и гола Гнабри он уже не спас - 0:2.

Во втором тайме команды обменивались острыми атаками, но преимущество все же было за Баварией. На 80-й минуте вышедший на замену Коутиньо даже забил гол - но его отменил ВАР по причине офсайде.

Точку в матче на 88-й поставил Левандовски, который поймал головой подачу со штрафного Киммиха - 0:3.

Бавария с легкостью и блеском выходит в финал Лиги Чемпионов, где и сыграет против Пари Сен-Жермен.