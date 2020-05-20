Как будут доигрывать Лигу чемпионов: в УЕФА анонсировали решение

Матчи Лиги чемпионов 2019/2020 планируют доигрывать с 8 августа.
Инициативная группа, в которую входят УЕФА, Европейская ассоциация клубов и делегаты европейских чемпионатов предлагает доиграть нынешний розыгрыш Лиги чемпионов в специальном экспресс-формате. В связи с пандемией коронавирусной инфекции концовку турнира могут провести в формате так называемого "финала четырех".
В частности, рабочая группа предлагает уже с четвертьфинального этапа Лиги чемпионов ввести формат одной игры. Правило может вступить в силу сразу после того, как состоится доигровка матчей 1/8 финала, сообщает AS.
Закончиться розыгрыш престижнейшего европейского клубного турнира должен финалом четырех, который планируют провести в Стамбуле.
Окончательное решение по этим вопросам будет принято в ходе заседания исполнительного комитета УЕФА, которое планируют на 17 июня.
Также отмечается, что Лига чемпионов будет возобновлена с 8 августа. Это фактически будет означать задержку начала футбольного сезона 2020/2021.
Ранее был опубликован ориентировочный календарь доигровки матчей Лиги чемпионов УЕФА
Напомним, в связи с пандемией китайского коронавируса СOVID-19 УЕФА вынужденно перенесла на 2021 год чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом текущего года.