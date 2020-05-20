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Как будут доигрывать Лигу чемпионов: в УЕФА анонсировали решение

20 мая 2020, 01:35

Матчи Лиги чемпионов 2019/2020 планируют доигрывать с 8 августа.

Лига чемпионов
Лигу чемпионов планируют доиграть в экспресс-формате / УЕФА

Инициативная группа, в которую входят УЕФА, Европейская ассоциация клубов и делегаты европейских чемпионатов предлагает доиграть нынешний розыгрыш Лиги чемпионов в специальном экспресс-формате. В связи с пандемией коронавирусной инфекции концовку турнира могут провести в формате так называемого "финала четырех".

В частности, рабочая группа предлагает уже с четвертьфинального этапа Лиги чемпионов ввести формат одной игры. Правило может вступить в силу сразу после того, как состоится доигровка матчей 1/8 финала, сообщает AS.

Закончиться розыгрыш престижнейшего европейского клубного турнира должен финалом четырех, который планируют провести в Стамбуле.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято в ходе заседания исполнительного комитета УЕФА, которое планируют на 17 июня.

Также отмечается, что Лига чемпионов будет возобновлена с 8 августа. Это фактически будет означать задержку начала футбольного сезона 2020/2021.

Ранее был опубликован ориентировочный  календарь доигровки матчей Лиги чемпионов УЕФА

Напомним, в связи с пандемией китайского коронавируса СOVID-19 УЕФА вынужденно перенесла на 2021 год чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом текущего года.

Лига чемпионов УЕФА коронавирус
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