В УЕФА рассказали, когда доиграют Лигу Чемпионов и Лигу Европы

Логотип Лига Чемпионов / Reuters

Европейские футбольные власти из УЕФА начали составлять календарь еврокубков - Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Турниры должны возобновиться после завершения внутренних чемпионатов, приостановленных по причине пандемии китайского коронавируса.

Как сообщает портал RMC Sport, УЕФА провело видеоконференцию с участием топ-менеджмента многих ведущих европейских клубов. В частности, всерьез рассматривается вариант проведения ответного матча плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов Ювентус - Лион в Турине 8 августа - при условии соблюдения всех санитарных норм (первый матч закончился в пользу французов — 1:0).

В УЕФА планируют, что розыгрыши европейских чемпионатов будут закончены в июле.

Предполагаемый вариант доигровки календаря Лиги чемпионов и Лиги Европы выглядит так:

Лига Чемпионов:

1/8 финала — 7−8 августа;

1/4 финала — 11−12 и 14−15 августа;

1/2 финала — 18−19 и 21−22 августа.

Финал — 29 августа (Стамбул, Турция)

Лига Европы:

1/8 финала — 2−3 и 6 августа;

1/4 финала — 10 и 13 августа;

1/2 финала — 17 и 20 августа.

Финал — 26 или 27 августа (Гданьск, Польша)

Напомни, ранее в УЕФА решились на отмену чемпионата Европы по футболу-2020 и перенос первенства на следующий год.