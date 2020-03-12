В УЕФА решились отменить чемпионат Европы по футболу - СМИ

По данным французских спортивных журналистов, в УЕФА окончательно решили отменить чемпионат Европы по футболу в 2020 году.
Европейские футбольные власти из УЕФА окончательно решили перенести первенство Европы по футболу с 2020 на 2021 год - из-за крепнущей пандемии коронавируса.
Такое сообщение опубликовало авторитетное французское спортивное издание LʼEquipe со ссылкой на информированные источники.
К слову, ранее в УЕФА официально озвучивали анонс проведение экстренного заседания исполкома. Оно должно пройти в будущий вторник, 17 марта, и на нем оформят решение о судьбе еврокубков (Лиги чемпионов, Лиги Европы), национальных футбольных чемпионатов и Евро-2020 - из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения развенчали часть мифов о китайском коронавирусе COVID-19. В частности, медики рассказали, что коронавирус не разносится по воздуху на большие расстояния, не передается через предметы и банкноты. Кроме того не стоит пытаться защититься от коронавируса при помощи наркотиков или детской мочи.