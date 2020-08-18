ПСЖ разгромил РБ Лейпциг и вышел в финал Лиги Чемпионов

Ред Булл Лейпциг - Пари Сен-Жермен / Reuters

В полуфинале Лиги Чемпионов сошлись шейховско-французский клуб Пари Сен-Жермен и американо-австрийский Ред Булл Лейпциг.

Парижане, которые год за годом безуспешно пытаются прорваться в финал самого престижного еврокубка, сразу ринулись в атаку. Уже на шестой минуте Мбаппе отличным пасом вывел Неймара на вратаря Лейпцига Гулачи - но звездный бразилец лишь сотряс каркас ворот.

Через семь минут, однако, сработала проверенная комбинация ПСЖ - Ди Мария подал со штрафного, а Маркиньос поймал передачу и спокойно, как на тренировке, открыл счет - 0:1.

Под конец тайма, на 42-й минуте вратарь РБ Лейпциг обрезался, мяч попал к Неймару. Тот быстро отдал на Ди Марию. Аргентинец был точен и беспощаден - 0:2.

После перерыва ПСЖ, имея вполне удобный счет, отдал мяч сопернику. Игроки РБ Лейпциг, однако, толком не могли придумать, что делать с такой подачкой.

Более того, на 56-й минуте тот же Ди Мария отменно подал с фланга - защитник Бернат пробил головой, а Гулачи, хоть и отбил мяч, но от гола не спас - 3:0.

РБ Лейциг на гол престижа так и не сподобился.

Пари Сен-Жермен без особых проблем выходит - впервые в истории - в финал Лиги Чемпионов, где сыграет против победителя пары Лион - Бавария.