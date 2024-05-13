Бой Усик - Фьюри: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона, котировки букмекеров

Прогноз на бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: Главред собрал ключевую информацию о бое (коэффициенты и статистика, аналитика боксеров и ставки букмекеров).

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Усик - Фьюри: прогноз букмекеров на бой / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинский боксер, чемпион по версии WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 нокаутов) проведет поединок со скандальным британцем и обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 нокаутов). Поединок состоится в Саудовской Аравии 18 мая и эксперты уже называют его один из самых ожидаемых боев 2024 года.

В андеркарде у тяжеловесов пройдут два титульных поединка с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалева с Робином Сафаром.

Итак, боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять четыре пояса ‒ то есть за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. Усик и Фьюри будут первыми спортсменами, которые сразятся за четыре основных пояса дивизиона.

Причем Усик на данный момент провел только пять поединков в супертяжелом весе, но показал при этому немалое умение и мастерство. Фьюри же, хоть ранее одолел многих звезд и топовых боксеров, в последние годы отличается по большей части экстравагантными заявлениями.

Бой Фьюри - Усик Бой окрестили "Огненный ринг". В нем сразятся - чемпион в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring в тяжелом весе Александр Усик. Бой пройдет 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Изначально планировалось, что бой состоится 17 февраля, однако 2 февраля 2024 года стало известно, что бой переносится из-за травмы Тайсона Фьюри, пишет Википедия.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Фьюри:

В конторе Favbet считают Усика фаворитом – правда, с небольшим преимуществом. На победу украинца дают коэффициент 1.90. На ничью ‒17.00, а на победу Фьюри – 1.95

С коллегами несколько не согласны люди из Vbet. Тут небольшое преимущество у Фьюри –1.84, ничья ‒ 15.00, на победу Усика ‒ 1.90

С ними согланы представители конторы Bwin. На победу Фьюри – 1.91, ничья ‒ 15.0, на победу Усика ‒ 2.00

Слова боксеров перед боем Усик-Фьюри

"Для меня важны четыре пояса, для меня важен титул абсолютного чемпиона, но для меня важнее дарить эмоции моему украинскому народу. Я верю в Украину настолько, что, мне кажется, я в себя не настолько верю, как в свою страну, – сказал Усик.

Он добавил, что "в войне, как и в боксе, размер не сильно имеет значение", а главное – это характер и умение.

"Украинские солдаты как раз показывают умение и свой характер", - сказал украинец в интервью блогу Boxing King Media.

"Я стану первым боксером-супертяжем в истории стоимостью 500 миллионов фунтов. Счастливые дни! Это важный бой, но, опять же, мне неприятно это говорить, потому что фанаты бокса, поклонники бокса и все ублюдки не хотят этого слышать, но почему вы думаете, что я – это бокс? Я дерусь за деньги. Если кто-нибудь из профессионального бокса скажет мне, что они занимаются этим спортом не ради денег, они вам лгут. А я говорю вам от всего сердца", – сказал Фьюри в интервью изданию The Telegraph.

Бой Усик - Фьюри - последние новости по теме:

Ранее Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком. Тайсон Фьюри напомнил о том, что еще несколько лет назад Александра Усика в хевивейте вообще не было.

Напомним, Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа. Британец Тайсон Фьюри глумливо прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

До того Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

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