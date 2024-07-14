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Финал Евро-2024 Испания Англия: онлайн трансляция матча

Дмитрий Видоменко
14 июля 2024, 21:48
546
Испания и Англия сошлись в финальном поединке на поле берлинского стадиона "Олимпиаштадион" за звание чемпионов Европы-2024.
Евро 2024, финал
Евро-2024: в финале сыграют сборные Испании и Англии / УЕФА

Евро-2024 финал стартовые составы:

Испания: Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья – Родри, Фабиан Руис, Ямал, Ольмо, Вильямс Мората.

Евро 2024, финал

Англия: Уокер, Стоунз, Геи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн.

Евро 2024, финал

Англичане сыграют в финале европейского первенства второй раз подряд - в 2021-м они потерпели поражение от Италии в серии послематчевых пенальти. К слову, сборная Англии еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы.

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Зато Испанцы добывали титулы чемпионов Европы уже трижды – в 1964-м, 2008-м и 2012-м. В финале континентального турнира сборная Испании уступала лишь однажды – в 1984 году, когда проиграла французам во главе с Платини.

Читайте на Главреде онлайн-трансляцию финала Евро-2024:

Сортировка по хронологии
22:50

Первый удар в створ, первый голевой момент! Райс навесил со стандарта с правой в центр штрафной. В верховой борьбе удалось мяч сбросить на левый край вратарской, откуда Фоден бил в падении с острого угла, но Симон закрыл ближнюю штангу и забрал круглого. И практически сразу судья свистнул перерыв. 0:0 после первого тайма.

22:47

Cудья добавил две минуты к основному времени первого тайма.

22:44

Стоунз подхватил снаряд в центральном круге, выдал рейд метров на 30, собрал на себя троих, но его все же накрыли и толком сделать пас не дали. Ответная контратака Испании тоже захлебнулась.

22:36

Навес с правого корнера в центр штрафной, где удар ле Нормана прошелся мимо цели, пусть и с рикошетом, а Ляпорт требовал пенальти. А на повторе - там и на бедро приняли Эмерика, и руками дергали. Но судьи пенальти так и не дали. Странно.

22:28

Кейн поступил прямо как Грязный Гарри. За что и получает желтую карточку. Англичанин влетел шипами прямо в голеностоп Фабиану Руису, не достав при этом толком мяч.

22:20

Ямаль дважды за минуту попадал под прицел камер. Сначала не смог сделать пас по правому флангу, а затем его накрыли англичане возле своей штрафной. Шоу качественно подчистил, сместившись за Ламином, и не дал юному испанскому дарованию пробить.

22:18

Стоунз учудил черти что. Взял да и отдал пас верхом с бровки на своего вратаря. Благо, что не прямо в створ ворот и успел на лицевой остановить круглого Пикфорд. Еле-еле без автогола дело обошлось.

22:15

Уильямс закрутил с левого угла поля на дальний угол вратарской, где Родри головой сбросил мяч, а Робин ле Норман пробивал в падении через себя, но неудачно крутнул ногу. Мяч прошел сильно мимо ворот.

22:08

Крутил с левого угла Уильямс на Дани Карвахаль на линии вратарской, но эту легко разгадали все англичане. Невысокому правому защитнику Испанцев толком выпрыгнуть не дают - мяч выбит.

22:06


Не проходят пока комбинации на чужой половине поля у испанцев, но они не тушуются и при потере мяча сразу же бросаются в высокий прессинг - накрывая чуть ли не вратаря англичан Пикфорда.

22:01

Cтартовый свисток дан. Англичане сходу понеслись атаковать.

21:41

Главред приветствует всех любителей и фанатов футбола. Сегодня вечером в Берлине определится новый чемпион Европы - и им станут ли родоначальники "ногомяча" англичане, либо горячие южные парни - испанцы. Надеемся, команды подарят нам зрелищную и мощную игру.

Финал, Евро2024

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