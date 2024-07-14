Финал Евро-2024 Испания Англия: онлайн трансляция матча

Испания и Англия сошлись в финальном поединке на поле берлинского стадиона "Олимпиаштадион" за звание чемпионов Европы-2024.

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Евро-2024: в финале сыграют сборные Испании и Англии / УЕФА

Евро-2024 финал стартовые составы:

Испания: Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья – Родри, Фабиан Руис, Ямал, Ольмо, Вильямс Мората.

Англия: Уокер, Стоунз, Геи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн.

Англичане сыграют в финале европейского первенства второй раз подряд - в 2021-м они потерпели поражение от Италии в серии послематчевых пенальти. К слову, сборная Англии еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы.

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Зато Испанцы добывали титулы чемпионов Европы уже трижды – в 1964-м, 2008-м и 2012-м. В финале континентального турнира сборная Испании уступала лишь однажды – в 1984 году, когда проиграла французам во главе с Платини.

Читайте на Главреде онлайн-трансляцию финала Евро-2024:

Сортировка по хронологии 22:50 Первый удар в створ, первый голевой момент! Райс навесил со стандарта с правой в центр штрафной. В верховой борьбе удалось мяч сбросить на левый край вратарской, откуда Фоден бил в падении с острого угла, но Симон закрыл ближнюю штангу и забрал круглого. И практически сразу судья свистнул перерыв. 0:0 после первого тайма. 22:47 Cудья добавил две минуты к основному времени первого тайма. 22:44 Стоунз подхватил снаряд в центральном круге, выдал рейд метров на 30, собрал на себя троих, но его все же накрыли и толком сделать пас не дали. Ответная контратака Испании тоже захлебнулась. 22:36 Навес с правого корнера в центр штрафной, где удар ле Нормана прошелся мимо цели, пусть и с рикошетом, а Ляпорт требовал пенальти. А на повторе - там и на бедро приняли Эмерика, и руками дергали. Но судьи пенальти так и не дали. Странно. 22:28 Кейн поступил прямо как Грязный Гарри. За что и получает желтую карточку. Англичанин влетел шипами прямо в голеностоп Фабиану Руису, не достав при этом толком мяч. 22:20 Ямаль дважды за минуту попадал под прицел камер. Сначала не смог сделать пас по правому флангу, а затем его накрыли англичане возле своей штрафной. Шоу качественно подчистил, сместившись за Ламином, и не дал юному испанскому дарованию пробить. 22:18 Стоунз учудил черти что. Взял да и отдал пас верхом с бровки на своего вратаря. Благо, что не прямо в створ ворот и успел на лицевой остановить круглого Пикфорд. Еле-еле без автогола дело обошлось. 22:15 Уильямс закрутил с левого угла поля на дальний угол вратарской, где Родри головой сбросил мяч, а Робин ле Норман пробивал в падении через себя, но неудачно крутнул ногу. Мяч прошел сильно мимо ворот. 22:08 Крутил с левого угла Уильямс на Дани Карвахаль на линии вратарской, но эту легко разгадали все англичане. Невысокому правому защитнику Испанцев толком выпрыгнуть не дают - мяч выбит. 22:06

Не проходят пока комбинации на чужой половине поля у испанцев, но они не тушуются и при потере мяча сразу же бросаются в высокий прессинг - накрывая чуть ли не вратаря англичан Пикфорда. 22:01 Cтартовый свисток дан. Англичане сходу понеслись атаковать. 21:41 Главред приветствует всех любителей и фанатов футбола. Сегодня вечером в Берлине определится новый чемпион Европы - и им станут ли родоначальники "ногомяча" англичане, либо горячие южные парни - испанцы. Надеемся, команды подарят нам зрелищную и мощную игру.

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