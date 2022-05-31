Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войны

Зинченко заявил, что у каждого украинца есть главная мечта – остановить войну.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко откровенно и трогательно пообщался с журналистами в преддверии полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022.
"Во-первых, хотел бы поблагодарить шотландскую федерацию, штаб, игроков за всю помощь, которую они оказали украинским людям. Настроение у нас боевое. Все понимают ситуацию в нашей стране. Хочу заверить, что каждый из нас будет отдаваться завтра не на 100%, а на все 200. Шотландцы будут петь гимн Украины? Воспринимаю такую инициативу очень хорошо, мы должны быть вместе в этой ситуации, должны победить российскую агрессию и остановить эту войну", - сказал Зинченко.
Зинченко добавил, что у каждого украинца есть главная мечта – остановить войну.
"Я разговаривал со многими, в частности, с маленькими детьми. Они ничего не понимают (Зинченко расплакался – прим.), но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась". Если мы говорим о футболе, то у нас тоже есть мечта. Мы хотим поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в непростое время, потому что они этого заслуживают", - добавил он.
Матч Шотландия - Украина
Матч отбора на Чемпионат мира в Катаре между Украиной и Шотландией состоится уже завтра, 1 июня, стартовый свисток на Гемпден Парк прозвучит в 21:45.
Победитель дуэли разыграет последнюю европейскую путевку на турнир с Уэльсом.
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