Известную украинскую биатлонистку назвали "тварью" и затравили в Сети

Анастасия Меркушина / biathlon.life

Известная украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о том, как подверглась в Сети атаке хейтеров.

Оскорбительные сообщения спортсменка начала получать после женской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Меркушина на своей странице в Facebook опубликовала пост, где разместила скриншот с сообщением от одного из "фанатов".

"Тварь ты, бл*ть. Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась. Так еще и ездишь, как ребенок - в штиль на штрафной круг умудрилась уйти. Ты забрала у Украины сегодня медаль, возможно, и золотую. Позорище", - написал в комментариях один из горе-болельщиков.

В ответ биатлонистка подчеркнула, что она поняла одну вещь, что команда - это не только победы, но и поддержка в трудном положении.

"И в этом мы сегодня были лучшие, но когда пишут болельщики такое...", - написала Меркушина.

Как известно, Меркушина использовала четыре дополнительных патрона и ушла на штрафной круг на третьем этапе женской эстафеты. В результате сборная Украины финишировала четвертой в секунде от бронзовых наград.

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Напомним, ранее биатлонистка Валентина Семеренко после того, как не попала в состав сборной Украины на женскую эстафету на Олимпиаду в Пхенчхане, не выбирая выражений раскритиковала тренеров и партнерш.