В клубе премьер-лиги Украины вспышка COVID-19: в руководстве сделали заявление

Во львовском футбольном клубе Карпаты уже 25 заразившихся COVID-19.
Участник премьер-лиги Украины по футболу львовские Карпаты заявили о вспышке коронавирусной инфекции. В результате прохождения тестирования на COVID-19 выяснилось, что в клубе 25 человек, заразившихся китайским коронавирусом. Руководство ввело в клубе карантин и приостановило тренировки как минимум на 2 недели.
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба Карпаты.
В сообщении говорится о том, что тест сдали 65 человек. Инфицированные знают о результатах тестов и уже пребывают на самоизоляции под контролем врачей.
Клуб уведомил Премьер-лигу и Украинскую ассоциацию футбола о сложившейся ситуации, вследствие которой Карпаты отменяют тренировки и уходят на карантин.
По информации Football.ua, коронавирусом в Карпатах заразились 25 человек, из них 11 – футболисты.
Напоследок в Карпатах призвали футбольных чиновников не отменять чемпионат Украины и попросили другие клубы отнестись к тестированию на коронавирус с максимальной серьезностью. В клубе подчеркнули, что никто не застрахован от повторения подобных случаев в других командах.
Напомним, первый прецедент заражения COVID-19 среди футболистов произошел в начале мая. Тогда коронавирус зафиксировали у игрока Миная.