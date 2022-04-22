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Криштиану Роналду прервал молчание после смерти сына и показал новорожденную дочь

22 апреля 2022, 10:28

Футболист опубликовал семейно фото.

Криштиану Роналду прервал молчание после смерти сына и показал новорожденную дочь / instagram.com/cristiano/

Футболист Криштиану Роналду забрал возлюбленную из роддома, через несколько дней после трагедии, как его партнерша потеряла ребенка во время родов.

У пары должна была родиться двойня, но, к сожалению, в родах мальчик умер, выжила только девочка. На своей страничке в Instagram Роналду опубликовал семейное фото, на котором запечатлены дома вместе с детьми и новорожденной. Подпись под фото гласит:

"Дом, милый дом. Джио и наша малышка, наконец-то, вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Теперь пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире", - написал в посте нападающий Манчестер Юнайтед.

Криштиану Роналду показал новорожденную дочь / instagram.com/cristiano/

Напомним, футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына. В октябре нападающий Манчестер Юнайтед рассказал, что они с Джорджиной Родригес ждут рождения близнецов.

Напомним, Джорджина Родригес 12 ноября 2017 года родила Криштиану дочь Алану Мартину. Также у футболиста есть трое старших детей, рожденных суррогатными матерями.

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