"Кровати выдерживали": украинская спортсменка рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио

Ольга Харлан / rio2016.fie.org

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о том, что занималась сексом во время Олимпийских игр в Токио.

"Был ли у меня секс на Олимпиаде? Ха-ха-ха! Не буду отвечать на этот вопрос", — рассказала Ольга Харлан на YouTube-канале "Отдушивдушу".

"Ну, ладно, был, конечно. У меня там парень был, мы же должны были зачекиниться. Кровати нормально все выдерживали, не переживайте, все ок. Это было не до соревнований, а после. Перед соревнованиями секса не было — вот у меня и нет медали!". - рассказала она.

"Говорят, итальянцы очень страстные. С Луиджи ты стала более пошлой?" — спросили у красавицы в ходе интервью.

"Пошлее? Да нет, такая же. Такая же пошлая, как и была, ха-ха! На самом деле он нормальный, не пошлый, не перегибает, все норм", — добавила Харлан.

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Ольга Харлан

Спортсменка является олимпийской чемпионкой Пекина, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

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Ранее Харлан решила сделать паузу в выступлениях). Она состоит в отношениях с 34-летним итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Харлан приняла танціззіркамиchallenge, настроена решительно относительно своего участие в танцевальном шоу. Девушка хочет раскрывать в себе новые черты через нежные образы и чувствует большую ответственность из-за прямых эфиров.