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Милевский допустил завершение карьеры футболиста

25 декабря 2020, 12:19

Артем Милевский подписал контракт с футбольным клубом Минай на 1,5 года.

Милевский
Думаю, в ФК Минай нам удастся достичь успеха - Милевский / Скриншот YouTube

Известный по выступлениям за киевское Динамо и сборную Украины форвард Артем Милевский рад вернуться в украинский чемпионат и сыграть за футбольный клуб Минай. Клуб из Закарпатской области может стать последним в его карьере.

По словам Милевского, Минай – команда с амбициями, с хорошим тренером и руководством. Футболист ожидает, что клубу удастся достичь поставленных задач.

"Как действующем футболисту перейти в УПЛ через столько времени и сыграть в футбол в такой амбициозной команде на таком уровне - это очень хорошо. В "Минае" интересный тренер, очень хорошее руководство. Видно, что этот клуб - как одна семья. Поэтому думаю, что у нас все получится", - цитирует его пресс-служба ФК Минай.

Игрок акцентировал внимание на том, что его опыт и авторитет может положительно отразиться на игре команды. К тому же Милевский хорошо знает главного тренера команды (Василия Кобина, играл за донецкий Шахтер, - ред.).

"Во-первых, есть немалый опыт. Плюс - я хорошо знаю тренера. Я играл за "Динамо", он за "Шахтер", но мы всегда относились друг к другу с уважением. Во-вторых, попробую сделать все, чтобы в команде был хороший коллектив. В УПЛ это важно. Если он будет, то команда будет биться друг за друга", - отметил Милевский.

Футболист не исключил, что ФК Минай может стать его последним клубом в карьере.

"Последняя? (команда, - ред.) Наверное, да. Но никто не знает, что будет в будущем", - подчеркнул Милевский.

Артем Милевский

  • Артем Милевский за свою футбольную карьеру выступал за первую (178 матчей и 57 голов) и вторую команды киевского Динамо, команды из Турции, России, Венгрии, Хорватии, Румынии и Беларуси.
  • В составе национальной сборной Украины сыграл 50 матчей – забил 8 голов.
  • Прошлый сезон отыграл в брестском Динамо. Провел на поле 27 матчей. Забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
  • 24 декабря подписал контракт с ФК Минай сроком на 1,5 года.

Артем Милевский новости Украины новости футбола Минай
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