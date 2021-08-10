Могли биться за Украину: как украинцы Долгопят, Бакши и Голядкина стали чемпионами для других стран

Украинец Артем Долгопят завоевал золото для Израиля / Reuters

Спортсмены, представлявшие Украину на Олимпийских играх-2020 в Токио, сумели завоевать 19 медалей. Из них одна золотая, шесть серебряных, а также 12 бронзовых медалей, которыми награждаются участники за 3-е место. Что интересно, украинцы, которые выступают за другие страны, выступили лучше – 10 наград, среди которых 2 золотые медали, две серебряные и шесть бронзовых.

В подборке оказались талантливые украинцы, которые приняли решение выступать за другие сборные. Среди них дончанка Марина Голядкина, одесситка Ирина Зарецкая, уроженка Запорожья Анастасия Близнюк, львовянин Сергей Тарновский, крымчанин Глеб Бакши и другие спортсмены.

Артем Долгопят – Израиль, спортивная гимнастика

Артем Долгопят / Reuters

Артем начал свою карьеру в гимнастике в Украине, но когда ему было 12 лет, семья приняла решение переехать в Израиль. Для своей нынешней страны Долгопят смог завоевать золотую медаль.

Марина Голядкина – Россия, артистическое плавание

Марина Голядкина / instagram.com/marina_gold13

Марина родилась в Донецке. После событий, которые произошли в 2014 году, она поменяла гражданство и решила выступать за РФ. В составе сборной Олимпийского комитета России в Токио стала чемпионкой в командных соревнованиях.

Ирина Зарецкая – Азербайджан, карате

Ирина Зарецкая / Reuters

Ирина Зарецкая из Одессы. Она выступала за Украину до 2015 года, однако позже решила принять выгодное финансовое предложение другого государства и выступает за Азербайджан. На Олимпиаде в Токио завоевала "серебро"

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Анастасия Близнюк – Россия, художественная гимнастика

Анастасия Близнюк / instagram.com/bli28zia

Анастасия – дочь бывшего вратаря сборной Украины по футболу Ильи Близнюка, который долгое время играл в России. Она родилась в Запорожье, но еще в детском возрасте с семьей переехала в РФ. В итоге она решила выступать за российскую сборную, в составе которой завоевала серебряную медаль в Токио в групповом многоборье.

Сергей Тарновский – Молдова, гребля

Сергей Тарновский / Reuters

Тарновский родился во Львове. В 2013 году решил выступать за Молдову. Спустя три года выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, однако провалил допинг-тест и лишился награды. Он отбыл 4-летнюю дисквалификацию и смог выступить в Токио, где завоевал бронзу в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции тысяча метров.

Мария Стадник – Азербайджан, борьба

Мария Стадник / Reuters

Мария родилась во Львове. После того, как спортсменка проиграла конкуренцию Ирине Мерлени, она решила выступать за Азербайджан, для сборной которой выиграла четыре медали Олимпийских игры: две серебряные и две бронзовые. Одну из наград завоевала в Токио.

Александр Бондарь – Россия, прыжки в воду

Александр Бондарь / Reuters

Бондарь родился в Луганске, принял российское гражданство в 2015 году. На Олимпийских играх-2020 в Токио выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в дуэте.

Ирина Киндзерская – Азербайджан, дзюдо

Ирина Киндзерская / Reuters

Киндзерская родилась в Камянец-Подольском. Решила выступать за сборную Азербайджана с 2017 года, после того, как вышла замуж за гражданина азербайджанского государства. Тогда же она отказалась от паспорта Украины. На Олимпиаде в Токио выиграла бронзу.

Антон Плесной – Грузия, тяжелая атлетика

Антон Плесной / Reuters

Антон родился в Днепре. Он был недоволен поддержкой в Украине и в 2018 году принял грузинское гражданство. Выиграл бронзу на ОИ-2020 в Токио.

Глеб Бакши – Россия, бокс

Глеб Бакши / Reuters

Бакши родился в Симферополе. После того, как Россия оккупировала Крым, решил выступать под флагом РФ. На Олимпийских играх стал третьим – он проиграл в полуфинале бразильцу Эберту Соузе, который вырвал золото у украинца Александра Хижняка.