На Олимпиаде в Токио выступил пловец с животиком: спортсмен стал звездой Сети

Шон Дингилиус-Уоллес доказал, что не все олимпийцы имеют идеальное тело.
Пловец из островного государства Палау Шон Дингилиус-Уоллес не показал высоких результатов на Олимпийских играх-2020 в Токио, однако все равно запомнился болельщикам.
После квалификационного заплыва на 50 метров вольным стилем Шона Дингилиус-Уоллеса начали обсуждать в Сети из-за нетипичной фигуры пловца: наш герой весит 93 килограмма при росте 184 сантиметров и вместо идеального рельефа имеет заметный животик и бока.
Французское информационное агентство AFP сделало снимок с Шоном фотографией дня: "Шон Дингилиус-Уоллес, представляющий Республику Палау, не имеет такого пресса, как у суперзвезды Челеби Дрессела, но это не помешало ему во второй раз принять участие в Олимпийских играх".
Поддержка пловца в Сети зашкалила. Люди в соцсетях подбадривали его и благодарили за то, что он помог им принять себя и поверить в собственные силы. "Шон Дингилиус-Уоллес – мой герой. У него лучшее имя на Олимпиаде, брюшко, и он все равно финишировал четвертым". Пловец из Палау преодолел дистанция в 50 метров за 27,46 секунды. Олимпиада в Токио – вторые игры в карьере спортсмена. Шон уже выступал на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
На родине, к слову, Шон Дингилиус-Уолле является настоящей звездой спорта. Он установил четырех национальных рекордов Палау – государства-архипелага в западной части Тихого океана. Шон вышел из времени на стометровом заплыве вольным стилем, 100 метрах на спине, а также 50 и 100 метрах баттерфляем.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- В медальном зачете Украина сейчас на 37 строчке. Украинские спортсмены завоевали 11 медалей: 1 - "золото", 2 - "серебра" и 8 - "бронз".
- Жан Беленюк принес Украине первое олимпийское "золото" в Токио. Он стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.