На Олимпиаде в Токио выступил пловец с животиком: спортсмен стал звездой Сети

На Олимпиаде-2020 выступил пловец с животиком / Reuters

Пловец из островного государства Палау Шон Дингилиус-Уоллес не показал высоких результатов на Олимпийских играх-2020 в Токио, однако все равно запомнился болельщикам.

После квалификационного заплыва на 50 метров вольным стилем Шона Дингилиус-Уоллеса начали обсуждать в Сети из-за нетипичной фигуры пловца: наш герой весит 93 килограмма при росте 184 сантиметров и вместо идеального рельефа имеет заметный животик и бока.

Французское информационное агентство AFP сделало снимок с Шоном фотографией дня: "Шон Дингилиус-Уоллес, представляющий Республику Палау, не имеет такого пресса, как у суперзвезды Челеби Дрессела, но это не помешало ему во второй раз принять участие в Олимпийских играх".

На Олимпиаде пловец из Палау стал звездой Сети / Agence France-Presse

Поддержка пловца в Сети зашкалила. Люди в соцсетях подбадривали его и благодарили за то, что он помог им принять себя и поверить в собственные силы. "Шон Дингилиус-Уоллес – мой герой. У него лучшее имя на Олимпиаде, брюшко, и он все равно финишировал четвертым". Пловец из Палау преодолел дистанция в 50 метров за 27,46 секунды. Олимпиада в Токио – вторые игры в карьере спортсмена. Шон уже выступал на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На родине, к слову, Шон Дингилиус-Уолле является настоящей звездой спорта. Он установил четырех национальных рекордов Палау – государства-архипелага в западной части Тихого океана. Шон вышел из времени на стометровом заплыве вольным стилем, 100 метрах на спине, а также 50 и 100 метрах баттерфляем.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное