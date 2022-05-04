"Они не виноваты": экс-тренер сборной Украины зашкварился защитой спортсменов РФ

Рауль Рианчо / ФФУ

Известный испанский футбольный специалист Рауль Рианчо, входивший в тренерский штаб сборной Украины, киевского Динамо, а также возглавлявший московский Спартак, сделал скандальное заявление по поводу бана для спортсменов РФ.

Он считает, что спортсмены страны-агрессора не виноваты и назвал несправедливыми санкции против российских спортивных союзов. В интервью росСМИ он сказал, что санкции загоняют российский спорт в изоляцию.

При этом один из бывших тренеров сборной Украины отметил, что спортсмены страны-агрессора якобы не несут ответственности за войну, развязанную РФ против Украины.

"Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, попавших в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", – сказал Рианчо.

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Напомним, ранее военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

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