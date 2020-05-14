СМИ узнали, что происходит в больнице со здоровьем отца Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

Перенесший инсульт Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского бойца и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — вышел из состояния комы.

Соответствующее заявление сделал друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов. Он же отметил, что 57-летний Абдулманап в военном госпитале перенес операцию на сердце, сообщает Телеканал 360.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", — заявил Рабаданов.

Напомним, ранее Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц города Махачкала 25 апреля 2020 года с диагнозом "вирусная пневмония". Затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось и, при этом, он отказывался сдавать анализ на китайский коронавирус. Нурмагомедова экстренно доставили в военный госпиталь в Москве. По данным Telegram-канала Baza, у него был подтвержден диагноз "китайский коронавирус".