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СМИ узнали, что происходит в больнице со здоровьем отца Хабиба

14 мая 2020, 16:00

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова — снова изменилось.

Отец Хабиба
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

Перенесший инсульт Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского бойца и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — вышел из состояния комы.

Соответствующее заявление сделал друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов. Он же отметил, что 57-летний Абдулманап в военном госпитале перенес операцию на сердце, сообщает Телеканал 360.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", — заявил Рабаданов.

Напомним, ранее Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц города Махачкала 25 апреля 2020 года с диагнозом "вирусная пневмония". Затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось и, при этом, он отказывался сдавать анализ на китайский коронавирус. Нурмагомедова экстренно доставили в военный госпиталь в Москве. По данным Telegram-канала Baza, у него был подтвержден диагноз "китайский коронавирус".

Абдулманап Нурмагомедов кома коронавирус UFC Хабиб Нурмагомедов
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