Первый матч Динамо в УПЛ перенесли: СМИ узнали причины и назвали новую дату игры

Динамо сыграет первый матч в новом сезоне УПЛ 31 июля, узнали журналисты / fcdynamo.kiev.ua

Футбольный клуб киевское Динамо не стартует в первом туре нового сезона чемпионата Украины (украинская Премьер-лига) в запланированное время по ряду причин.

Для Динамо турнир начнется 31 июля – столичный клуб сыграет с Вересом из Ровного, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, отсрочка старта Динамо в Премьер-лиге связана с тем, что было непонятно, с какой командой клуб сыграет первый матч.

Источник отметил, что первым соперником Динамо должен был стать донецкий Олимпик, однако он снялся с турнира. Вместо Олимпика в Премьер-лиге якобы должен выступать закарпатский Минай.

Динамо на руку отсрочка старта в чемпионате Украины, поскольку существенная часть игроков команды играла за нашу сборную во время Евро-2020, и футболистам не помешает дополнительное время для восстановления и подготовки к новым противостояниям.

Ранее сообщалось, что сезон УПЛ 2021/2022 годов стартует 25 июля. Позже стало известно, что 25 июля запланирован матч Динамо – Олимпик.

Напомним, в чемпионате Украины по футболу 2020/2021 годов триумфатором досрочно стало Динамо.