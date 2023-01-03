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"Почему мы должны кричать о войне?": лучшая спортсменка Беларуси опозорилась на весь мир

3 января 2023, 19:10
Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не политики, заявила беларуска.
Арина Соболенко
Арина Соболенко / belta.by

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко попала в скандал из-за своей позиции о войне в Украине.

Соболенко выразила недовольство тем, что не смогла в этом году выступить на Wimbledon. 5-я ракетка мира попала под запрет для российских и белорусских теннисистов из-за войны в Украине.

Спортсменка считает, что это решение не пускать спортсменов на легендарное соревнование абсолютно бессмысленное.

"Это действительно ужасно, потому что на самом деле никто не поддерживает войну. Никто. Проблема в том, что мы об этом должны говорить вслух. Но зачем кричать об этом на каждом углу? Это никак не поможет. Мы это никак не контролируем", – цитирует Соболенко theage.com.au.

Она заявила, что очень разочарована, что спорт мешают с политикой.

"Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не политики. Если бы все мы могли что-то сделать, мы бы это сделали, но у нас нет никакой возможности. Они запретили нам участвовать на Wimbledon, и что это изменило? Ничего. Но запрет по прежнему существует и это самая грустная часть этой ситуации", – говорит девушка.

Беларуска призналась, что очень расстроилась из-за того, что пропустила турнир.

"Это было тяжелое время. Я была очень разочарована их решением. Я прекрасно провела время в Майами, но мне очень не хватало людей, потому что атмосфера на Wimbledon просто потрясающая. Я очень надеюсь, что сыграю там в 2023 году. Чтобы увидеть людей. Почувствовать эту атмосферу", – подытожила Соболенко.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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