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Реванш Усик – Джошуа: всё, что известно на данный момент

26 сентября 2021, 14:24

Бой точно состоится, но "маловероятно", что его удастся организовать в Украине.

усик, джошуа
Британцы не дают нормально насладиться победой / BoxingScene/Mark Robinson

В ночь с 25 на 26 сентября украинский боксер Александр Усик победил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, и завоевал все его пояса.

Теперь нашему соотечественнику не хватает лишь одного титула для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира и в супертяжелом весе. Никому и никогда не удавалось собрать у себя четыре пояса в хэвивейте. Никому и никогда в эпоху четырех поясов не удавалось стать абсолютом в двух разных дивизионах.

Как стало известно перед боем, в контракте боксеров был указан пункт о реванше, однако он был предусмотрен только на случай победы Усика, который был претендентом на титулы и успешно отобрал их. Этот пункт был внесен, чтобы британец сумел избежать провала.

Джошуа после боя подчеркнул: "Вскоре мы снова все это сделаем". Он также заявил, что верит в свою победу в следующем бою.

Его промоутер Эдди Хирн также сказал: "Джошуа хочет провести незамедлительный реванш. В повторном поединке Энтони будет андердогом после поражения, но это то, к чему он готов".

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В свою очередь промоутер украинского боксера Александр Красюк отметил, что, в соответствии с контрактом, боксеры не могут провести промежуточные бои, а сразу должны встретиться между собой.

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Сам же Усик говорит, что пока не думает о реванше, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы второй бой состоялся в Украине. "Где бы я реально хотел провести реванш? На "Олимпийском". В Киеве", – сказал украинец на пресс-конференции.

Впрочем, Хирн поспешил огорчить Усика, заявив, что организовать реванш в Украине вряд ли удастся:

"Маловероятно, что реванш состоится в Украине. Не исключено, что это будет международная локация, но я думаю, что это будет Великобритания".

Таким образом, реванш Усик – Джошуа лишь вопрос времени, но когда и где пройдет повторный поединок, пока неизвестно.

  • Джошуа – Усик
    Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters

Усик – Джошуа: итоги боя

  • Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.
  • Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории – ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
  • Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
  • Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
  • На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.
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Александр Усик НСК Олимпийский Энтони Джошуа новости бокса
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