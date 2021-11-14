"Самоубийство" в Сплите: Хорватия хлопнула РФ в отборе на ЧМ-2022

Эпизод матча Хорватия - Россия / Reuters

В воскресенье, 14 ноября, в Сплите состоялся заключительный тур отбора ЧМ-2022 в группе H.

Сборная Хорватии сумела дожать Россию и вышла на первую позицию, которая дала ей прямую путевку на чемпионат мира.

Отметим, что после поражения сборная РФ теперь будет участвовать в плей-офф.

Добавим, что Россия пропустила гол в конце матча и поражение позволило Хорватии опередить подопечных Валерия Карпина на 1 очко.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в заключительном матче отбора к ЧМ-2022.

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Наставник не сдерживал эмоций, поблагодарив за эту победу экс-президента хорватской федерации футбола.

"Прежде всего, хочу поздравить футболистов с отличной игрой. Хотелось бы поблагодарить как нынешнее руководство хорватского футбола, так и Давора Шукера (бывший президент хорватской федерации футбол — прим.). Их поддержка была очень важна для нас.

Я редко плачу, но сегодня. Эта победа не имеет цены. Мы готовы творить историю на Чемпионате мира. Думаю, мы на правильном пути. Сегодня я говорю "спасибо" всем, кто помогал", — приводит слова Далича vecernji.hr.

Квалификация ЧМ-2022. Группа H

Хорватия – Россия – 1:0

Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.

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Как известно, 16 ноября подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в квалификации чемпионата мира-2022.