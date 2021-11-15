Шевченко возглавит Милан и вернется в Киев за новой женой: астролог дал огненный прогноз

Андрей Шевченко / Reuters

Астролог Влад Росс дал прогноз о будущем Андрея Шевченко в итальянской Дженоа. Он подчеркнул, что экс-тренер сборной Украины по гороскопу Весы, а восходящий знак зодиака у него – Рак. Это два знака партнерства.

Из Дженоа – в Милан

В комментарии Сегодня он заявил, что Шевченко в Дженоа ждет успех. При этом в дальнейшем ему должна покориться еще одна тренерская вершина – мостик рулевого в итальянском Милане.

"Первые матчи у Шевченко с Дженоа будут очень сложные. Может, не сразу он начнет выигрывать, но когда наступит 2022-й, команда начнет выбираться с низов", - считает специалист.

Он уточнил, что город Генуя (где базируется Дженоа, - ред.) находится под зодиакальным знаком Рака, а у Шевы это как раз восходящий зодиакальный знак.

По его словам, у Шевченко должна быть хорошая реализация в стране под знаком Стрельца. Поскольку Луна у него в Стрельце. А Стрелец – это Италия.

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Что ждет Шевченко в личной жизни

Вместе с тем астролог говорит, что для Шевченко Лондон, где живет его семья – это некомфортный город.

"Думаю, рано или поздно Шева сбежит из этого Лондона, потому что ему там делать нечего. Скорее всего, вернется все равно он на родину, старость будет проводить в Киеве. Дети вырастут, он разведется и вернется в Киев. И женится на девушке лет на 20-30 младше, украинке уже. Мой такой смелый прогноз", – добавил Росс.

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Ранее Влад Росс заявил о том, что война на Донбассе закончится после смерти нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Собеседник не исключил, что у Путина может быть очень сложный период вплоть до резкого ухудшения здоровья.