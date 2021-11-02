"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену

Владимир Путин / Скриншот

Война на Донбассе закончится после смерти нынешнего президента РФ Владимира Путина, заявил астролог Влад Росс.

"Как только коньки отбросит Владимир Путин. Она (война на Донбассе, - ред.) будет продолжаться ровно до того момента, пока в гроб не ляжет Путин. Звезды говорят, что декабрь будет переломный в карте России", - рассказал он в интервью Апострофу.

Астролог также обратил внимание на важный астрологический момент.

"Есть такое понятие, годовой гороскоп Соляр, так вот 7 октября, в день рождения Путина, у него включился последний годовой Соляр, находящийся в его власти. И у него Марс, планета убийства, либо ниспровержения, либо смерти в соединении с Луной и Солнцем, прямо в новолуние в годовом гороскопе Соляра", - пояснил он.

Собеседник не исключил, что у Путина может быть очень сложный период вплоть до резкого ухудшения здоровья.

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"Возможно, эксклюзивная информация от меня, весной могут быть досрочные президентские выборы в России", - добавил Росс.

Ранее Росс заявил о том, что президенту Владимиру Зеленскому будет сложно удержать власть.

Он не исключил для главы государства большие проблемы и рассказал, сможет ли он удержать власть.

Собеседник пояснил, что у Зеленского "дом власти" находится в Водолее и Сатурне - планете ниспровержения, больших трудностей и тормозов. Самые точные соединения начнутся в марте-апреле следующего года - пик проблем для нынешнего главы государства.