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Слезы легенды: Месси расплакался на прощальной пресс-конференции Барселоны

8 августа 2021, 19:29

Срок действия контракта игрока с клубом завершился 1 июля, соглашение не было продлено.

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Лионель Месси / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба.

Это произошло в ходе общения с представителями СМИ на стадионе Камп Ноу, посвященного уходу игрока из клуба, за который он выступал с 2004 года, транслировавшаяся на сайте клуба.

Срок действия контракта игрока с клубом завершился 1 июля. 5 августа в клубе сообщили, что соглашение не будет продлено. В команде сообщали, что стороны достигли соглашения, однако не смогли подписать его из-за ограничений со стороны лиги.

Отметим, что каталонцы чуть больше месяца искали деньги — 200 млн евро — для того, чтобы продлить контракт с капитаном команды Месси.

Однако выяснилось, что "из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги", клуб не подписал свою главную звезду.

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Теперь прославленный 34-летний игрок будет искать для себя новый клуб.

Напомним, по данным авторитетного портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.

Шестикратный обладатель Золотого мяча также помог Барселоне четырежды стать сильнейшим клубом Европы.

Барселона Лионель Месси новости футбола новости спорта
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