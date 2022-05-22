Стадион аплодировал стоя: Зинченко разрыдался на поле и поднял победный кубок АПЛ с флагом Украины

Александр Зинченко / скриншот

22 мая в чемпионате Англии одновременно состоялись поединки последнего 38-го тура. Судьба чемпионского титула в АПЛ решилась в заключительный игровой день.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле после перерыва, заменив Фернандиньо.

При счете 0:2 тренер Сити Пеп Гвардиола пошел ва-банк, и Ман Сити совершил большой камбэк в последней трети игры. Три мяча отправили в ворота клуба из Бирмингема Илкан Гюндоган (дубль) и Родри.

Таким образом Александр Зинченко стал самым титулованным легионером по общему количеству трофеев в Европе среди украинцев.

Зинченко вышел на чистое первое место, опередив Анатолия Тимощука, с которым ранее делил первую строчку. Отметим, что у Андрея Шевченко таких трофеев – восемь.

Кубок АПЛ с флагом Украины

Сегодня Зинченко в четвертый раз выиграл английскую Премьер-лигу с Манчестер Сити. Праздновать на поле Зина вышел с флагом Украины и украсил им кубок.

Весь стадион и одноклубники аплодировали и успокаивали Сашу, который не смог сдержать слез.

Читайте также: