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Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка потратила премиальные на спасение жениха из тюрьмы

22 сентября 2021, 20:51

За полученное "золото" ей подарили квартиру, авто и 50 тысяч долларов.

Екатерина Серебрянская
Екатерина Серебрянская / instagram.com/serebrianska_life

Украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр в Атланте Екатерина Серебрянская потратила часть премии за победу на соревнованиях на спасение любимого из тюрьмы.

Об этом спортсменка откровенно призналась в эфире программы Зірковий шлях.

Как говорит сама гимнастка, которая покорила пьедестал Олимпиады в 18 лет, за полученное в Штатах "золото" ей подарили квартиру, авто и 50 тысяч долларов. Деньги она разделила с тренером-мамой.

Но почти никто не знает, что свою долю из призового фонда за победу на Олимпиаде Екатерина потратила на то, чтобы вытащить любимого из тюрьмы.

"Он находился в СИЗО, и все тратилось на адвокатов, юристов и все процедуры. Через некоторое время он умер насильственной смертью. Я уже жила в Киеве, у него была своя жизнь в Крыму", - рассказала Серебрянская.

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По словам спортсменки, в то время ее бойфренд "был частью какой-то, сейчас бы это назвали компанией, на тот период времени это называлось банда".

"Но по сути - коммерческая деятельность. Они арендовали вокзал в Симферополе, сдавали в аренду места для таксистов", - вспомнила 43-летняя звезда спорта.

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Как ранее писали Главред, украинская борчиха Ирина Коляденко, которая отдала тренеру свою квартиру, подаренную ей за бронзовую медаль на Олимпиаде-2020, все таки получила и свое жилье.

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