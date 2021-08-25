"В нашей стране тренеров оставляют без внимания": призерка Олимпиады-2020 отдала квартиру наставнику

Ирина Коляденко отдала свою награду тренеру / Facebook

Украинская спортсменка Ирина Коляденко, которая стала бронзовой призеркой Олимпиады в Токио по вольной борьбе заявила, что отдаст одержанную победой на соревнованиях квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

Об этом она написала в Facebook.

"Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!", - написала Ирина.

Также она добавила, что очень ценит его вклад в ее развитие и понимает, на какие жертвы он шел ради этой победы.

"В нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру СПАСИБО!!! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко", - отметила Ирина.

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Известно, что ключи от квартиры в Ирпене в День Независимости Украины, 24 августа, Коляденко вручил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Стоит отметить, что сама спортсменка собственного жилья не имеет.

Отметим, Ирине 22 года она выиграла бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Напомним, Олимпийского чемпиона Токио-2020 и нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка оскорбили в центре Киева на Печерске. Неизвестные молодые люди выкрикивали в его сторону оскорбления: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку".