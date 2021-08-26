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Призерке Олимпиады, которая подарила квартиру тренеру, вручили еще одно жилье

26 августа 2021, 00:07
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Коляденко стала третьей в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограмм.

Коляденко дали еще одну квартиру в Ирпене

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая отдала тренеру свою квартиру, подаренную ей за бронзовую медаль на Олимпиаде-2020, все таки получила и свое жилье, сообщает 5 канал.

Власти города Ирпень Киевской области, где проживает спортсменка, узнав о сложившейся ситуации, решили наградить ее за такой беспрецедентный поступок.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин вместе с предпринимателям города вручили призерке Олимпийских игр еще одну жилплощадь.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам если есть такая проблема, надо дарить две квартиры", – заявил Маркушин.

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Напомним, что Коляденко стала третьей в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограмм.

Известно, что ключи от квартиры в Ирпене в День Независимости Украины, 24 августа, Коляденко вручил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Сама спортсменка собственного жилья до сегодняшнего дня не имела.

Напомним, Олимпийского чемпиона Токио-2020 и нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка оскорбили в центре Киева на Печерске. Неизвестные молодые люди выкрикивали в его сторону оскорбления: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку".

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Ирпень Коляденко Олимпиада-2020 новости Украины новости Ирпеня
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