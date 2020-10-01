Умер известный экс-футболист и звезда донецкого Шахтера

Бывший спортсмен скончался на 49-м году жизни.
Экс-форвард донецкого Шахтера Сергей Ателькин умер в возрасте 48-ми лет
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.
"Сегодня утром пришло грустное сообщение — не стало легендарного футболиста Шахтера Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи — таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь — таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории Шахтера и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", — написал он.
Как сообщил телеведущий Александр Денисов, Ателькин умер в ночь с 30 сентября на 1 октября нынешнего года по причине из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ателькин отыграл за Шахтер 265 матчей и забил 82 гола. Выигрывал с горняками чемпионат Украины и четыре раза ‒ Кубок страны. Кроме того, он играл в итальянской Серии А за Лечче, за португальскую клуб Боавишта, за кременчугский Кремень и донецкий Металлург. В составе сборной Украины Ателькин сыграл два матча, заменив в своей дебютной игре в Армении Андрея Шевченко. После завершения карьеры игрока он работал тренером-селекционером Шахтера.
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