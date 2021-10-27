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"Выйду на ринг убивать": разъяренный Джошуа пообещал Усику кошмар в матче-реванше

27 октября 2021, 12:33

Британский боксер бурно прокомментировал предстоящий бой с украинцем.

усик, джошуа
Джошуа нецензурно пообещал Усику кошмар в реванше / Mark Robinson / boxingscene.com

Энтони Джошуа серьезно настраивается на бой-реванш с Александром Усиком. Британец дал огненное интервью, в котором, особо не подбирая слов и демонстрируя на камеру неприличные жесты, пообещал украинцу во второй матче сущий ад.

Бывший чемпион мира заверил, что устал от поражений. Второй бой против украинца Джошуа называет войной и убийством. Энтони не возразил, что в реванше боксер из Украины может оказаться в нокауте.

"У меня на уме лишь одно – это война, убийство. Выйти на ринг и покалечить парня. Отобрать его душу до момента, когда он захочет сдаться. Я устал от этих проклятых поражений. Мне осточертело изучать милую науку. Усик может оказаться на полу в следующем бою, потому что это война. Просто война. Я раздражен. Я даже начинаю закипать, когда просто об этом говорю – это жажда победы", – заявил Джошуа в интервью для Ютуб-канала iFL TV.

Британский боксер полностью изменит свой подход ко второму поединку с украинцем. Он признался, что план на предыдущий бой был провальным: "Тот бой с Усиком – очевидно, что стиль решает в таких случаях. И я подходил не с тем стилем. План на бой? Вам нужно спросить это у команды. Во второй части поединка, 9 – 10 раунда, я терял контроль над ним, когда мое око закрылось".

Усик - Джошуа: что известно о реванше

  • В ночь на 26 сентября Усик и Джошуа провели 12-раундовый бой. Украинец полностью перебоксировал соперника и едва не нокаутировал британца в последнем раунде. Энтони спас лишь финальный гонг.
  • После поражения от украинца единогласным решением судей британец воспользовался предусмотренным в контракте пунктом о реванше.
  • Второй бой Джошуа – Усик предположительно состоится в марте или апреле 2022 года.
  • Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
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Александр Усик Энтони Джошуа новости бокса
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