"Выйду на ринг убивать": разъяренный Джошуа пообещал Усику кошмар в матче-реванше

Джошуа нецензурно пообещал Усику кошмар в реванше / Mark Robinson / boxingscene.com

Энтони Джошуа серьезно настраивается на бой-реванш с Александром Усиком. Британец дал огненное интервью, в котором, особо не подбирая слов и демонстрируя на камеру неприличные жесты, пообещал украинцу во второй матче сущий ад.

Бывший чемпион мира заверил, что устал от поражений. Второй бой против украинца Джошуа называет войной и убийством. Энтони не возразил, что в реванше боксер из Украины может оказаться в нокауте.

"У меня на уме лишь одно – это война, убийство. Выйти на ринг и покалечить парня. Отобрать его душу до момента, когда он захочет сдаться. Я устал от этих проклятых поражений. Мне осточертело изучать милую науку. Усик может оказаться на полу в следующем бою, потому что это война. Просто война. Я раздражен. Я даже начинаю закипать, когда просто об этом говорю – это жажда победы", – заявил Джошуа в интервью для Ютуб-канала iFL TV.

Британский боксер полностью изменит свой подход ко второму поединку с украинцем. Он признался, что план на предыдущий бой был провальным: "Тот бой с Усиком – очевидно, что стиль решает в таких случаях. И я подходил не с тем стилем. План на бой? Вам нужно спросить это у команды. Во второй части поединка, 9 – 10 раунда, я терял контроль над ним, когда мое око закрылось".

Усик - Джошуа: что известно о реванше