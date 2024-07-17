"Я не прощаюсь": Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры

Хотя последний матч украинский футболист сыграл еще в 2023 году, о конце профессиональной карьеры он сообщил только теперь.

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Евгений Коноплянка сообщил, что не уходит из спорта, однако на профессиональной карьере ставит крест / Колаж: Главред, фото: Yevhen Konoplyanka

Бывший футболист национальной сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 34-летний спортсмен сообщил в Instagram.

"Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня - более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле. Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру", - написал он.

Коноплянка поблагодарил всех, кто прошел с ним этот путь, следил за ним и поддерживал на поле. И сразу подчеркнул, что не оставляет спорт насовсем. Теперь он стал основателем двух проектов. Среди них скаутское агентство для футболистов, которое он создал вместе с другим футболистом Романом Зозулей.

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"Это место, где мы будем помогать молодым талантливым ребятам осуществлять свои мечты, и киберспортивная организация - место, где я буду осуществлять свою мечту, ведь я очень давно и горячо люблю компьютерные игры", - рассказал футболист.

Напомним, что за профессиональную карьеру на клубном уровне Коноплянка провел 427 матчей, забил 74 мячей и 61 - голевой передачей. На его счету также 87 поединков с 21 голом и 15 ассистами за сборную Украины.

Кто такой Евгений Коноплянка? Евгений Коноплянка - украинский футболист, левый вингер сборной Украины. Вице-капитан сборной Украины (2015-2019). Победитель Лиги Европы (2015/16), пишет Википедия.

Сборная Украины по футболу - последние новости

Накануне футболист Александр Зинченко, который вышел в старте на позиции левого защитника украинской сборной, прокомментировал сокрушительное поражение команды на матче Евро-2024 с Румынией.

Впоследствии тренер сборной Сергей Ребров рассказал, чего не хватило команде, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. В своем послематчевом комментарии Ребров отметил, что причина кроется в плохих результатах в игре с Румынией.

Напомним, в апреле 2024 года известный украинский футболист и игрок сборной, который тогда играл на позиции защитника за французский клуб "Бордо" Даниил Игнатенко обвинялся в расизме.

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