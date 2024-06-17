Зинченко о первом провале на Евро-2024 с Румынией: 'Очень стыдно'

Футболист Александр Зинченко, который вышел в старте на позиции левого защитника украинской сборной, прокомментировал сокрушительное поражение команды на матче Евро-2024 с Румынией.
В комментарии Суспільне Спорт он признался, что ему было "очень стыдно" смотреть в глаза болельщикам.
"Очень трудно найти правильные слова. Очень стыдно было смотреть нашим болельщикам в глаза, всем тем, кто пришел нас поддержать. Ребята понимают, что произошло. Но проигрывать 0:3 - это всегда больно и неприятно", - высказался Зинченко.
Он добавил, что сборной надо улучшать свою игру, хотя времени, заметил Зинченко, "не так много".
Отдельно украинский защитник объяснил, почему Румынии удалось победить со счетом 3:0.
"Контроль мяча - это одно, но создавать моменты - другое. Именно так сборная Румынии и победила, создала какие-то полумоменты и забила мячи. А дальше нам уже было очень трудно", - пояснил Зинченко.
Кто такой Александр Зинченко?
Александр Владимирович Зинченко - украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".
Евро-2024 - расписание матчей
21 июня - Словакия - Украина. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00
22 июня - Бельгия - Румыния. "Штадион Кельн". Кельн. 22:00
26 июня Словакия - Румыния. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00
26 июня Украина - Бельгия. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00
Евро-2024 - таблица
Евро-2024 Румыния - Украина - как прошел матч
Первый матч Евро-2024 наша сборная проиграла просто вдребезги сборной Румынии с результатом 3:00 в пользу Румынии.
Матч начался с позиционных атак сборной Украины, на что румыны ответили дальним ударом в ворота. Украинцы пытались строить атаки через фланги, но добились только опасного прострела Цыганкова, а также неточного удара Довбыка.
Тренер сборной Сергей Ребров ответил, что "не увидел максимальной отдачи от всех игроков", но это был лишь первый матч. Поэтому в дальнейшем сборная будет более тщательно проводить подготовку.
"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей", - высказался Ребров.
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