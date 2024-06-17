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РФ сможет воевать десятилетия: названы страны, которые "спонсируют" оккупантов

Мария Николишин
17 июня 2024, 21:59
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Пока весь мир покупает хоть что-то у России, оккупанты будут это тратить на оружие, уверен Михаил Жирохов.
РФ сможет воевать десятилетия: названы страны, которые 'спонсируют' оккупантов
Россия имеет возможности воевать десятилетия / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Страна-агрессор Россия имеет возможности воевать десятилетия. Все деньги, которые РФ получает от торговли с другими странами, она будет направлять на военные нужды. Об этом заявил военный аналитик и историк Михаил Жирохов в эфире телеканала "Киев24".

"Пока весь мир покупает хоть что-то у России, они будут это тратить на оружие, они это будут тратить на подготовку армии. А мы видим, что, к сожалению, газ и нефть Европа покупает в достаточно мощных объемах. Индия, Китай покупают. Да, им стало дороже производить это оружие, потому что они покупают компоненты через третьи страны, через Турцию, Армению, Казахстан. Но пока есть деньги, это не является проблемой", - пояснил аналитик.

Он также подчеркнул, что та волна мобилизации, которая уже проводилась в России, лишь напугала россиян. В то же время "мощной волны мобилизации у них еще не было".

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"К сожалению, пока что склады советской армии оказались резиновыми. Пока они производят и самолеты, и танки, и снаряды, и ракеты. Все у них еще есть. И ближайшие два-три года говорить о том, что какой-то кризис будет - я имею в виду, если боевые действия будут идти в таком же формате, как сейчас, - я бы не стал", - добавил Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и занимают огневые точки противника на определенных участках фронта.

Также Силы обороны Украины успешно перехватывают инициативу на Харьковском направлении. Успешные действия украинских военных напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что российские оккупанты активно отступают в районе Липцев и Волчанска, РФ перебрасывает резервы.

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