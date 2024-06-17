"Нужно оправдать ожидания Путина": Дуда сделал неожиданное заявление - детали

Страна-агрессор Россия должна потерпеть поражение в Украине. Это может произойти, когда российский народ восстанет из-за огромных потерь на фронте. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УНИАН.
"Если Путин хочет, чтобы российские солдаты массово погибали в Украине, то нужно сделать все, чтобы ожидания Путина оправдались. Это означает, что Россия должна потерпеть поражение в Украине", - сказал он.
По мнению Дуды, из-за огромных потерь в Украине российский народ может восстать и заявить о своем нежелании сражаться в "агрессивной, жестокой войне, которая приводит к бедам во всем мире".
Кто такой Анджей Дуда
Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и занимают огневые точки противника на определенных участках фронта.
Также Силы обороны Украины успешно перехватывают инициативу на Харьковском направлении. Успешные действия украинских военных напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что российские оккупанты активно отступают в районе Липцев и Волчанска, РФ перебрасывает резервы.
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